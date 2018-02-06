Трамп: “Иммиграционные законы США самые глупые в мире”

Дональд Трамп, президент США, назвал иммиграционные законы Америки самыми глупыми в мире. Лидер штатов критично высказался о законах и подчеркнул, что США необходимы реформы. По мнению Трампа, это “вопрос здравого смысла” – никакой политики здесь нет.

Также Трамп выделил проблемы сооружения стены на границе с Мексикой и заявил, что пока нет стены, проблема с миграцией не будет решена, пишет ТАСС. Чуть позже, говоря об иммиграционной реформе, он обратил внимание на то, что США должны укреплять границы страны.