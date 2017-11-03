Трамп назвал освобождение дезертира Бергдала «полным позором»

Дональд Трамп, президент США, критически отнесся к решению суда относительно дезертира сержанта ВС США Боуи Бергдала. Суд Северной Каролины постановил не отправлять военного в тюрьму.

В 2009 году сержант попал в афганский плен после того, как ушел с военной базы США, пишет РИА Новости. По закону, ему грозило лишение свободы, но суд решил отпустить дезертира, отметив, что тот уже получил свое наказание. При этом Бергдала уволили из армии, лишили звания сержанта и довольствия.

Трамп возмутился, узнав о таком решении суда, и заявил, что это полный и совершенный позор для США и их военных.