Трамп назвал причины для победы в президентских выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп назвал причины, по которым должен выиграть президентские выборы в США в 2020 году.

Об этом он подробно рассказал в интервью журналистам New York Times. «Я собираюсь выиграть выборы президента США в 2020 году по многим причинам. Самое главное, потому что нас снова уважают. Но еще одна причина, по которой я собираюсь выиграть, это то, что газеты, телевидение, все формы СМИ потерпят фиаско, если меня не будет, потому что без меня их рейтинги вылетят в трубу», – сказал Дональд Трамп.

Трамп заявил, что за шесть месяцев до выборов все СМИ будут пристально наблюдать за ним, потому что они говорят: «Пожалуйста, пожалуйста, не теряйте из виду Дональда Трампа».

По его словам, без него New York Times действительно будет не неудачной газетой, а неудавшейся. Поэтому все СМИ должны позволить ему победить.