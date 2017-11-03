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Трамп назвал виновника временного отключения его страницы в Twitter

Инцидент случился из-за одного из сотрудников компании-владельца микроблогов

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о кратковременном отключении своей официальной страницы в социальной сети Twitter, при этом назвав виновника инцидента.

В своем уже восстановленном аккаунте в Twitter президент Соединенных Штатов Америки написал, что в отключении виноват один из сотрудников компании, которая владеет сетью микроблогов.

«Моя страница в Twitter была отключена на 11 минут сотрудником-бунтарем. Думаю, мои слова наконец начали доходить до кого нужно и иметь влияние», — заявил американский лидер.

Как сообщает РИА Новости ранее страница президента США в Twitter была непреднамеренно отключена и не работала 11 минут.

Компания, владеющая сетью микроблогов, заявила, что проводит расследования по данному факту. Также она заверила, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги, чтобы подобных инцидентов в дальнейшем не происходило.

Кроме того, в компании подтвердили информацию, что сбой случился из-за одного сотрудника, который работал последний день.


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