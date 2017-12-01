Трамп опроверг сообщения об отставке Рекса Тиллерсона

Глава США Дональд Трамп заявил, что появившаяся в СМИ информация о возможной отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона не соответствует действительности.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

“Это фейковые новости. Он не уходит, и хотя у нас существуют разногласия по некоторым вопросам, мы хорошо работаем вместе, и Америку вновь очень уважают”, – говорится в сообщении лидера США.

Однако 30 ноября газета The New York Times сообщала, что в Белом доме якобы разработан план по смещению с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и замене его на главу ЦРУ Майка Помпео.

Как передавала “Практика”, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт опровергла информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставит свою должность из-за разочарованности им Трампом.