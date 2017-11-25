Трамп отказался от предложения журнала «Time» стать «Человеком года»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отклонил предложение известного американского журнала «Time» стать «Человеком года».

Он явно огорчился тем, что в журнале установили некоторые требования вместе с данным предложением, сообщает портал Actualités. «Журнал Time Magazine сказал, что меня, вероятно, назовут «Человеком года», как и в прошлом году, но я должен был согласиться на собеседование и возможность фотосессии», написал в Twitter американский президент.

«Я сказал, наверное, недостаточно, и я отказался, спасибо в любом случае!», – добавил Трамп. Американский еженедельник отреагировал на такое заявление Дональда Трампа, не предоставив формального опровержения. «Президент ошибается в том, как мы выбираем чкловека года – Time не комментирует его выбор до публикации, которая состоится 6 декабря», – написано на странице журнала в Twitter.

Журнал «Time» каждый год выбирает человека года. Дональд Трамп уже получил это звание в 2016 году, в год его избрания на пост президента.

С момента своего президентства Дональд Трамп находился в конфронтационных отношениях с частью американской прессы, которую он обвиняет в попытке очернить его политическую деятельность и личность.