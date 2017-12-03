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03 декабря, в 15:00
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Трамп отрицает, что просил приостановить расследование по делу Флинна

Президент США обвинил СМИ в распространении недостоверной информации

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не обращался с просьбой к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми об остановке расследования по делу Майкла Флинна, экс-советника по национальной безопасности.

“Просто фейковые новости покрывают очередную ложь Коми!» — приводит слова Трампа RT.

Ранее президент США обозначил, что был вынужден отстранить Флинна от должности за его ложь ФБР.

Напомним,  как писала “Практика”, экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам  нацбезопасности Майкл Флинн сознался в даче ложных показаний в суде. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал на допросе в ФБР о том, что не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.


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