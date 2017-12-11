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11 декабря, в 23:59
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Трамп подписал директиву о полетах на Луну и Марс

Он заявил, что это меняет фокус американской космической программы
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, подписал директиву о полетах на Луну и Марс. Президент Америки подчеркнул, что подписание этого документа меняет фокус американской космической программы.

Трамп сообщил о том, что это очень важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года, сообщается в официальном Twitter правительства США. Там же Трамп добавил, что эта инициатива создаст основу для подготовки возможного полёта на Марс.

Ранее “Практика” уже рассказывала о планах американского президента относительно покорения космоса.


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