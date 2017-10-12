Трамп подписал указ об упрощении доступа американцев к страхованию

Дональд Трамп, президент США, подписал указ, который упростит доступ американцев к более дешевым полюсам медицинского страхования. Трамп отметил, что реформа, введенная Бараком Обамой, привела к катастрофическим последствиям, которые теперь необходимо исправлять. Многократное увеличение цен на страховку президент емко назвал «ночным кошмаром».

Дональд Трамп уже не первый раз отменяет программы, введенные его предшественником, сообщает ТАСС. По новому указу предприятия малого бизнеса и физические лица смогут объединиться, чтобы купить полюса по адекватным ценам. К слову, Трамп расширил и возможности по использованию краткосрочных страховок. Обычно они заметно дешевле, но при этом покрывают достаточный для обычного человека набор услуг.

Отмена и замена Obamacare была одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа. Ранее «Практика» не раз писала о том, что президент США постоянно выступает за то, чтобы отменить ее, считая что она грабит американцев.