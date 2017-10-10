Трамп пошутил над IQ госсекретаря Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп пошутил над IQ госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он предложил сравнить свой коэффициент интеллекта с IQ главы Госдепартамента, подчеркнув, что результаты ему заранее известны.

Президент не имел ввиду, что госсекретарь не обладает выдающимся умом, пишет ТАСС со ссылкой на Сару Сандерс, пресс-секретаря Белого Дома. По ее словам, он просто пошутил. Споры об уровне интеллекта президента США и главы Госдепартамента разгорелись после того, как Тиллерсон якобы назвал Трампа болваном.

Об этом 4 октября сообщил телеканал NBC. После выпуска новостей Тиллерсон стал отрицать эту информацию, а Трамп потребовал опровержения. Однако, телеканал отказался, заявив, что сообщение полностью правдиво.