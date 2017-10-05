Трамп призвал комитет сената заняться распространяющими в США ложные новости СМИ

Президент США Дональд Трамп призвал сенатский комитет по разведке заняться лживыми СМИ в Соединенных Штатах, а не искать врагов извне, как это происходит в настоящее время с расследованием по якобы имевшем место влиянию России на выборы президента Америки.

«Почему комитет не займется лживыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано», — написал лидер США в своем Twitter.

Трамп уже не в первый раз упрекает местные СМИ в фейковых новостях, тем не менее там регулярно продолжают появляться сообщения, чаще всего без ссылки либо со ссылкой на анонимные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America, зарегистрироваться как иностранному агенту. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, назвала требования властей Штатов незаконными.

Ранее «Практика» сообщала о том, что в России зарубежные русскоязычные СМИ предлагают приравнять к иностранным агентам.