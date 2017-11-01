Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 18:23
Новости

Трамп призвал отменить лотерею грин-карт

Такое заявление он сделал после теракта в Нью-Йорке

Дональд Трамп, президент США, призвал отменить раздачу грин-карт с помощью лотереи. Обычно виды на жительство распределяют с помощью программы Diversity Visa Lottery Program. Именно в этой лотерее грин-карту получил террорист, устроивший теракт на Манхэттэне 31 октября.

Трамп заявил в своем Twitter, что право на иммиграцию должно даваться на основе реальных заслуг, поэтому больше никаких лотерей от демократов не будет.

«Мы должны стать намного жестче и умнее», — подчеркнул Трамп.

Ранее «Практика» писала о том, что 31 октября в канун Хэллоуина в Нью-Йорке произошел теракт. Водитель автомобиля Сайфулло Саипов выехал на пешеходную дорожку и стал давить велосипедистов. После этого он протаранил школьный автобус. Погибли 8 человек, еще 11 были ранены.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 октября, в 10:59
В США группу лиц обвинили в попытке организации терактов
Новости
09 октября, в 23:35
СМИ получили переписку с информацией о встрече сына Трампа и юриста из РФ
Новости
13 октября, в 00:08
В Сирии от ИГИЛ* освободили более 92% территории

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо