Трамп призвал отменить лотерею грин-карт

Дональд Трамп, президент США, призвал отменить раздачу грин-карт с помощью лотереи. Обычно виды на жительство распределяют с помощью программы Diversity Visa Lottery Program. Именно в этой лотерее грин-карту получил террорист, устроивший теракт на Манхэттэне 31 октября.

Трамп заявил в своем Twitter, что право на иммиграцию должно даваться на основе реальных заслуг, поэтому больше никаких лотерей от демократов не будет.

«Мы должны стать намного жестче и умнее», — подчеркнул Трамп.

Ранее «Практика» писала о том, что 31 октября в канун Хэллоуина в Нью-Йорке произошел теракт. Водитель автомобиля Сайфулло Саипов выехал на пешеходную дорожку и стал давить велосипедистов. После этого он протаранил школьный автобус. Погибли 8 человек, еще 11 были ранены.