Трамп попросил Пентагон устроить военный парад

Президент США Дональд Трамп попросил военный парад, демонстрирующий вооруженные силы Америки, заявил во вторник представитель Пентагона.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп попросил Министерство обороны “изучить” идею парада, сообщает UPI.

“Президент Трамп невероятно сильно поддерживает американских военнослужащих, которые рискуют своей жизнью каждый день, чтобы сохранить нашу страну в безопасности. Он попросил Министерство обороны устроить торжество, на котором все американцы могут показать свою признательность”, – сказала Сандерс.

Трамп попросил, чтобы парад был привязан к патриотическому празднику, и Пентагон предпочитает День ветеранов 11 ноября, потому что он совпадает с 100-й годовщиной окончания Первой мировой войны.

Потенциальные препятствия представляют собой стоимость доставки танков Abrams и высокотехнологичного оборудования в Вашингтон и возможность того, что тяжелые танки могут повредить асфальтовое покрытие на проспекте Пенсильвании, где планируется провести парад.