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31 октября, в 18:26
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Трамп раскритиковал Клинтон и назвал ее «жуликоватой»

Заявление было сделано после отставки лоббиста-демократа Тони Подеста

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Хиллари Клинтон, главу ее штаба Джона Подесту и его брата, лоббиста-демократа Тони Подесту, который 30 октября подал в отставку из основанной им лоббистской фирмы.

«Подеста убежал из собственной фирмы. То, что мы знаем о жуликоватой Хиллари, просто потрясающе», — написал Трамп в Twitter и пояснил, что уход обоих братьев помог бы «осушить болото». Под этой фразой президент США маскирует свою неприязнь к лоббистам в Вашингтоне.

В понедельник, 30 октября, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор с целью отмывания средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах Украины.

В этот же день Тони Подеста покинул лоббистскую фирму, основателем которой он является, который так же как и Манафорт занимался лоббистской деятельностью в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее «Практика» сообщала о том, что Дональд Трамп прогнозировал США конституционный кризис в случае победы Клинтон.


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