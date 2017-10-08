Трамп рассказал о поддержке Ираном Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в финансировании КНДР и назвал это «абсолютно недопустимым», заявление американского лидера было сделано в ходе интервью телеканалу TBN.

«Я убежден, что Иран финансирует Северную Корею», — заявил он в эфире и добавил, что, по его информации, у Тегерана есть торговые отношения с Северной Кореей.

Дональд Трамп считает подобные действия Ирана неподобающими, так как это «подрывает дух» ядерной сделки. В ближайшее время президент США намерен озвучить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств Штатов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В зарубежных СМИ уже появлялась информация о том, что Трамп намерен отказаться от СВПД по ядерной программе Ирана в его нынешнем виде и объявить о противоречии сделки национальным интересам США.

Ранее «Практика» писала о том, что самолетам США запретили пролеты в воздушном пространстве Ирана.