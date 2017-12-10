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10 декабря, в 18:10
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Трамп рассказал о состоянии законопроекта налоговой реформы

Президент США говорит о том, что работа над новым законом идет даже лучше, чем планировалось

В США законодатели уже практически согласовали текст законопроекта о налоговой реформе. Об этом президент страны Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 10 декабря, на своей официальной странице в соцсети Twitter, передает ТАСС.

Законопроект о налоговой реформе станет самым масштабным за последние 30 лет. Кроме того, появление этого закона будет символизировать победу администрации нынешнего президента США.

По словам Дональда Трампа работа над налоговой реформой идет даже лучше, чем прогнозировалось.«Палата представителей и Сенат работают очень усердно и вдумчиво. Конечный результат будет не только важным, но и особенным», — написал в Twitter президент.

До этого проект закона о сокращении налогов приняли в обеих палатах Конгресса США, но версии текста сильно разнились. В настоящий момент чиновники занимаются согласованием единой версии законопроекта, после этого он будет направлен Дональду Трампу на подпись.

Президент США считает, что новый закон станет «рождественским подарком» для жителей страны.

Ранее Praktika.ru сообщала, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект о налоговой реформе с некоторыми поправками.


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Александр Х
Гость
Александр Х

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