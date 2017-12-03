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03 декабря, в 19:38
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Трамп: репутация ФБР худшая за всю его историю

Президент США раскритиковал действия бывшего главы бюро Джеймса Коми

Президент США Дональд Трамп считает, что репутация ФБР после длительного руководства Джеймса Коми, которого он уволил в мае 2017 года, разорвана в клочья.

“Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и более) разорвана в клочья, – цитирует Трампа РБК. – Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие”.

Джеймс Коми занял место главы ФБР в 2013 году, а в 2016 году попал в скандал с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную почту для служебной переписки, что могло повлечь за собой утечку информации.

Ранее Трамп в ответ на показания Коми заявил, что никогда не просил его остановить расследования по делу Майкла Флинна, экс-советника по национальной безопасности. В пятницу, 1 декабря, Флинн признался в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу», о чем писала “Практика”.


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