Трамп: репутация ФБР худшая за всю его историю

Президент США Дональд Трамп считает, что репутация ФБР после длительного руководства Джеймса Коми, которого он уволил в мае 2017 года, разорвана в клочья.

“Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и более) разорвана в клочья, – цитирует Трампа РБК. – Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие”.

Джеймс Коми занял место главы ФБР в 2013 году, а в 2016 году попал в скандал с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную почту для служебной переписки, что могло повлечь за собой утечку информации.

Ранее Трамп в ответ на показания Коми заявил, что никогда не просил его остановить расследования по делу Майкла Флинна, экс-советника по национальной безопасности. В пятницу, 1 декабря, Флинн признался в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу», о чем писала “Практика”.