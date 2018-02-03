Трамп считает “российское дело” позором для Америки

Президент США Дональд Трамп в субботу, 3 февраля, назвал позором дело о расследовании возможного вмешательства России в выборы американского президента в 2017 году.

“Этот меморандум полностью оправдывает “Трампа”. Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствий (теперь используется такое слово, так как после года бесконечных поисков ничего не было найдено, “сговора” нет). Это американский позор!” – написал президент на своей странице в Twitter.

Такой была его реакция на опубликованный накануне меморандум республиканцев, в котором говорится о роли ФБР и минюста в “российском деле”. В нем утверждается, что федеральная служба поддержала Хиллари Клинтон и предвзято отнеслась к Трампу. Также в документе сообщается о досье, собранном на бывшего советника Трампа Картера Пейджа.

При этом ФБР сомневается в достоверности данного документа и в среду, 31 января, предостерегало от его публикации.