Трамп: США не нужна поддержка ЕС в усилении санкций против Ирана

Соединенные штаты Америки не нуждаются в поддержке Евросоюза, чтобы усилить санкции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News.

Трамп подчеркнул, что не видит препятствий в том, чтобы страны Европейского союза продолжали торговать с Ираном.

«Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны», — приводит слова президента США агентство РИА Новости.

Дональд Трамп также рассказал о том, что продажа товаров Ирану приносит некоторым странам, например, Германии и Франции, миллиарды долларов. Президент напомнил, что Иран собирался купить у США «боинги», однако пока сделка не разрешена.

Позиция действующего президента США отличается от взглядов его предшественника – Барака Обамы. Он полагал, что наложение санкций без участия стран-членов ЕС неэффективно для Америки.

Ранее «Практика» информировала, что американский миллиардер Том Стайер запустил кампанию за импичмент Дональда Трампа.