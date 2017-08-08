Футболист мадридского «Атлетико» официально перешел в «Зенит»

Российский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе аргентинского игрока «Атлетико Мадрид» Матиаса Краневиттера.

Как сообщает официальный интернет-портал питерского клуба, контракт с футболистом будет действовать четыре года, однако иные детали сделки не разглашаются.

Отмечается, что перешедший опорный полузащитник должен будет заменить в центре поля бразильца Эрнани, который покинул «Зенит».

Матиас Краневиттер является чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес, Кубка банка Суруга, Суперкубка Южной Америки и Южноамериканского кубка.

Впервые за сборную Аргентины по футболу он сыграл в сентябре 2015 года. С тех пор за национальную команду он провел восемь матчей и выиграл серебряную медаль Копа Америки.

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