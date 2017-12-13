Транзит газа в ЕС восстановлен после взрыва на хабе Баумгартен

Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии полностью восстановили после взрыва.

Возможной причиной взрыва считается технический сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора ГТС.

Ранее Рraktika.ru писала, что во вторник, 12 декабря, произошел взрыв на газопроводе хаба OMV в Баумгартене. В результате взрыва пострадали более 20 человек, есть погибшие.

Сразу же транзитные поставки газа в страны ЕС были приостановлены. Газ перестали поставлять в Италию, Словению и Венгрию. Ближе к вечеру пожарным удалось потушить пожар.

В среду утром газовый оператор сообщил, что транзит газа по трубопроводам Trans Austria в Италию, West Austria — в Германию и Венгрию восстановлен.