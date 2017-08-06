Трассу «Волга» закрыли из-за обрушения перехода

В воскресенье, 6 августа, на 305 километре трассы «М-7» рухнул надземный пешеходный переход.

Во время обрушения на нем находились несколько человек, сообщает канал Mash.

Трасса «Волга» полностью перегорожена для движения транспорта. К месту происшествия прибыла карета скорой помощи и спасатели. Сейчас ведется расчистка дороги от обломков. Когда возобновится движение, пока не известно.

Ранее «Практика» сообщала, что в Якутии на руднике «Мир», который принадлежит компании «Алроса», вода затопила шахту. Подземный рудник «Мир», ориентированный на добычу алмазов, начал работу в 2009 году. Компания «Алроса» планирует эксплуатировать его примерно 50 лет. Производительность месторождения составляет порядка 1 млн тонн руды ежегодно.