Трех чиновников Роскомнадзора подозревают в мошенничестве

Три чиновника Роскомнадзора подозреваются в мошенничестве с жильем. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении них.

Речь идет о трех подозреваемых по одному делу: Борисе Едидине, Александре Весельчакове и Вадиме Ампелонском, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в органах. Все трое — сотрудники Роскомнадзора. Едидин — начальник правового управления, Весельчаков — руководитель аппарата ведомства, а Ампелонский — пресс-секретарь. Дело рассматривает Чертановский районный суд.

Ампелонский и Едидин, по информации «Ведомостей», обвиняются по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Весельчаков помещен под домашний арест, а в отношении его подельников решается вопрос заключения под стражу.