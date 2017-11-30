Гидрометцентр подтвердил тренд глобального потепления

Погода в этом году подтвердила тренд глобального потепления.

Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Вильфанд отнес 2017 год по результатам 10 месяцев в третий ранг из всех самых теплых лет. « 2016-й год, прошлый – самый жаркий год на планете. 2015-й год был на втором месте», – сказал глава Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что такие результаты свидетельствуют о том, что глобальное потепление – это безусловный факт и человечество должно задуматься над тем, как изменить ситуацию.

По словам главы Гидрометцентра России, нельзя утверждать, что год от года температура будет расти, но так как эта ситуация вошла в тренд, значит они будет продолжаться.

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