Тренер сборной России Родионенко избран в исполком Европейского гимнастического союза

Главный тренер сборной России и вице-президент Федерации спортивной гимнастики страны Андрей Родионенко по итогам выборов вошел в состав Европейского гимнастического союза, став членом исполкома. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой представителей пресс-службы союза.

Уточняется, что выборы в организацию прошли в хорватском городе Сплит в субботу, 2 декабря. Кроме Родионенко, в состав Европейского гимнастического союза вошли россиянин Дмитрий Андреев — он стал членом мужского технического комитета по спортивной гимнастике, — Елена Нефедова, которая теперь состоит в техническом комитете по художественной гимнастике, и другие.

Президентом организации был избран Фарид Гаибов из Азербайджана.