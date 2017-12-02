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02 декабря, в 19:23
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Тренер сборной России Родионенко избран в исполком Европейского гимнастического союза

Выборы прошли в субботу, 2 декабря, в Хорватии

Главный тренер сборной России и вице-президент Федерации спортивной гимнастики страны Андрей Родионенко по итогам выборов вошел в состав Европейского гимнастического союза, став членом исполкома. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой представителей пресс-службы союза.

Уточняется, что выборы в организацию прошли в хорватском городе Сплит в субботу, 2 декабря. Кроме Родионенко, в состав Европейского гимнастического союза вошли россиянин Дмитрий Андреев — он стал членом мужского технического комитета по спортивной гимнастике, — Елена Нефедова, которая теперь состоит в техническом комитете по художественной гимнастике, и другие.

Президентом организации был избран Фарид Гаибов из Азербайджана.


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