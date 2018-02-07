Треть россиян отдает предпочтение авиаперелетам

Россияне за последние четыре года стали чаще пользоваться авиатранспортом.

Авиаперелетам отдают предпочтение на 10% россиян больше, чем в 2014 году. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает РИА Новости.

“Все больше россиян приобретают опыт авиаперелетов: если в 2014 году таковых было 19%, то в 2018 году — уже 29%”, — говорится в сообщении.

Чаще всего совершают перелеты на самолетах жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 40% авиапассажиров являются респондентами с высоким достатком.

Согласно данным центра, почти 70% опрошенных пользуются авиатранспортом по личным делам. Почти 80% отдают предпочтение самолетам благодаря непродолжительному времени поездки.