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07 февраля, в 11:13
Новости

Треть россиян отдает предпочтение авиаперелетам

Почти 80% пользуются авиатранспортом благодаря непродолжительному времени поездки

Россияне за последние четыре года стали чаще пользоваться авиатранспортом.

Авиаперелетам отдают предпочтение на 10% россиян больше, чем в 2014 году. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает РИА Новости.

“Все больше россиян приобретают опыт авиаперелетов: если в 2014 году таковых было 19%, то в 2018 году — уже 29%”, — говорится в сообщении.

Чаще всего совершают перелеты на самолетах жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 40% авиапассажиров являются респондентами с высоким достатком.

Согласно данным центра, почти 70% опрошенных пользуются авиатранспортом по личным делам. Почти 80% отдают предпочтение самолетам благодаря непродолжительному времени поездки.


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