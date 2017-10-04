Три компании такси с начала года прекратили деятельность в Москве

Три таксомоторные организации с начала текущего года перестали функционировать в российской столице в связи с несоблюдением правил транспортировки как пассажиров, так и багажа.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Отмечается, что ведомство на постоянной основе осуществляет не только плановые, но и внеплановые проверки компаний такси.

Уделяется особое внимание обращениям граждан по поводу недобросовестной работы данных организаций. В этом году инспекторы зафиксировали 93 нарушения в деятельности 29 предприятий.

В пресс-службе МАДИ заявили, что в результате трем компаниям пришлось прекратить работать, а остальные 26 смогли исправить все недочеты и продолжили деятельность.

Известно, что на сегодняшний день в российской столице выдано свыше 83 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. При этом каждый день услугами такси пользуются более 700 тысяч москвичей.