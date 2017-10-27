Три масштабных спортивных турнира стартуют на Алтае

На Алтае в пятницу, 27 октября, стартуют три масштабных спортивных турнира: Спартакиада ветеранов старшего возраста Алтайского края, Всероссийский день гимнастики и V межрегиональный турнир «Кубок сенсея».

Всего в спортивных мероприятиях примут участие около 500 человек, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Спартакиада ветеранов старшего возраста откроется парадом в Алтайском училище олимпийского резерва в Барнауле, для участия в мероприятии со всего региона приедут спортсмены в возрасте старше 55 лет, среди них около 50 мастеров спорта СССР и России. В рамках мероприятия пройдут состязания по дартсу, броскам баскетбольного мяча в кольцо, шахматам, шашкам, настольному теннису. Также участники сдадут нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в Барнауле в Краевой детско-юношеской спортшколе пройдет V межрегиональный турнир «Кубок сенсея», приуроченный ко Всемирному дню дзюдо. В нем будут участвовать около 300 юношей со всего Алтайского края.

В Бийске в спорткомплексе «Заря» пройдет турнир по спортивной гимнастике, а также другие мероприятия, приуроченные к юбилею Алтайского края, которому в этом году исполняется 80 лет.