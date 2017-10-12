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12 октября, в 13:34
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Три сотрудника Роскомнадзора отправлены под домашний арест

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы

В четверг, 12 октября, Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, главы аппарата Александра Весельчакова и пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, все трое проходят по делу о мошенничестве.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Станислава Ежова. Также он рассказал, что защита Ампелонского уже обжаловал это решение. Обвинение добивалось заключения Едидина и Ампелонского под стражу, однако суд ограничился домашним арестом.

Всех фигурантов дела обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере», им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Практика» писала о том, что Бориса Едидина, Александра Весельчакова и Вадима Ампелонского подозревают в мошенничестве с жильем.


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