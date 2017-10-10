ЦБ и Генпрокуратура хотят заблокировать сайты по реализации криптовалют

Центральный банк Российской Федерации считает, что в криптовалюте имеются признаки финансовой пирамиды, поэтому совместно с Генеральной прокуратурой работает над закрытием сайтов, позволяющих покупать ее.

Об этом во вторник, 10 октября, заявил первый заместитель главы Банка России Сергей Швецов во время форума «Российский рынок производных финансовых инструментов», передает РИА Новости.

Отмечается, что позиция ЦБ РФ однозначна и совпадает с мнением стран-участниц БРИКС: криптовалюта — это инструмент, не имеющий юридического описания, у которого неоднозначная экономическая природа, что не позволяет регулятору защитить инвесторов.

По словам Швецова, даже сами владельцы крупных пакетов криптовалюты Bitcoin заявляют, что в системе достаточно мало средств, а инструмент имеет низкую ликвидность и выйти из него почти невозможно.

При этом Банк России рассматривает все производные финансовые инструменты на криптовалюту как неблагоприятное явление на рынке.

Ранее «Практика» информировала о том, что министерство финансов РФ предлагает разрешить майнинг криптовалют юрлицам и ИП.