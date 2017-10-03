ЦБ может создать единую систему учета медпомощи по ОМС и ДМС

Центральный Банк России предложил создать единую централизованную информационную систему, в которой можно будет контролировать финансирование услуг по ОМС и ДМС. Это предложение внесли в докладе ЦБ под названием «Предложения по развитию медицинского страхования в РФ».

Обособленность системы оплаты счетов ОМС и ДМС может быть причиной роста убыточности и сказываться на стоимости услуг, сообщает ТАСС. Решение, по мнению специалистов Центрального Банка, есть — это создание единой информационной системы, которая позволит вести учет оказанной медицинской помощи и следить за ее оплатой.

Создание подобной системы не только даст оценить структуру расходов на оказание медицинской помощи, разделив их на бюджетные и частные, но и поможет в будущем снизить стоимость услуг медицинского страхования.