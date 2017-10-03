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03 октября, в 21:21
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ЦБ может создать единую систему учета медпомощи по ОМС и ДМС

Это поможет оценить структуру расходов на оказание медицинской помощи и снизить стоимость страховки

Центральный Банк России предложил создать единую централизованную информационную систему, в которой можно будет контролировать финансирование услуг по ОМС и ДМС. Это предложение внесли в докладе ЦБ под названием «Предложения по развитию медицинского страхования в РФ».

Обособленность системы оплаты счетов ОМС и ДМС может быть причиной роста убыточности и сказываться на стоимости услуг, сообщает ТАСС. Решение, по мнению специалистов Центрального Банка, есть — это создание единой информационной системы, которая позволит вести учет оказанной медицинской помощи и следить за ее оплатой.

Создание подобной системы не только даст оценить структуру расходов на оказание медицинской помощи, разделив их на бюджетные и частные, но и поможет в будущем снизить стоимость услуг медицинского страхования.


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