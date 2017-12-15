ЦБ окажет финансовую поддержку Промсвязьбанку

Центральный банк России будет оказывать финансовую поддержку Промсвязьбанку.

В связи с этим регулятор назначил временную администрацию в кредитной организации, сообщает РИА Новости. Промсвязьбанк продолжит работать в обычном режиме, так как ЦБ не будет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В колл-центре Промсвязьбанка рассказали, что клиентов обслуживают в обычном режиме. Каждый желающий может открыть вклад и воспользоваться другими услугами банка.

На этой неделе в СМИ появилась информация, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить в резерв 100 миллиардов рублей. Однако в пресс-службе финучреждения заявили, что такого предписания не получали.

Владельцами Промсвязьбанка являются братья Ананьевы. В прошлом месяце банк с активами в 1,4 триллиона рублей занимал 10-е место среди самых крупных российских банков.