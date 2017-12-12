ЦБ рекомендует регулярно сдавать монеты

В ЦБ РФ заявили, что количество монет в обращении значительно превышает потребности граждан, поэтому банкам необходимо стимулировать клиентов регулярно сдавать монеты в кассы.

Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала письмо ЦБ РФ, в котором говорится, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

ЦБ подчеркивает необходимость проведения работы с клиентами, чтобы стимулировать их сдавать монеты. Для этого рекомендуется установить в помещениях кредитных и торговых организаций технику с монетоприемными модулями и оптимизировать тарифы для операций размена. Например, АО “Автоградбанк” проводит акцию “Мелочь, а приятно”, в рамках которой мелкие монеты (1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2 рубля) на общую сумму, кратную 25 рублям, можно обменять на юбилейные памятные монеты “Чемпионат мира по футболу 2018 в России” номиналом 25 рублей.

Также отмечается, что в данный момент регулятор приостановил заказы на чеканку монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.