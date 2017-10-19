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ЦБ РФ: средства со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка действительно списаны

Регулятор уже не первый раз применяет эту меру в отношении топ-менеджеров санируемых банков

Центральный Банк Российской Федерации подтвердил, что средства руководства и бенефициаров Бинбанка действительно списаны. В ЦБ пояснили, что списание произведено в рамках процедуры оздоровления банка.

Списание средств произошло в рамках действующего законодательства 13 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее «Практика» писала о том, что Бинбанк попросил ЦБ РФ о санации. А в четверг, 29 октября,  РБК сообщило о списании средств 70 человек, среди которых Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев — бенефициары банка.Регулятор уже не первый раз применяет эту меру в отношении топ-менеджеров санируемых банков.


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