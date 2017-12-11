ЦБ России стал владельцем банка “Открытие”

Центральный банк России приобрел свыше 99,9% акций банка “Открытие”.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В сообщении сказано, что Банк России приобрел более 99,9% простых акций Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ПАО Банк «ФК Открытие».

Данные действия произведены в рамках реализации плана участия регулятора в предупреждении банкротства «ФК Открытие». Для этого Центробанк дополнительно выпустил обыкновенные акции на сумму более 455 миллиардов рублей.

Ранее Рraktika.ru писала, что биткойн появится в списке платежных услуг ЦБ Сингапура. Именно с таким заявлением выступил представитель министерства денежно-кредитного регулирования Сингапура (МАS).