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15 декабря, в 09:37
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Стоиость нефти Brent стабилизировалась

В США увеличивают запасы бензина

В пятницу, 15 декабря, цены на нефть стабилизировались после резкого скачка в четверг.

Рост стоимости связан с увеличением запасов бензина в США, сообщает Интерфакс. Рост нефтяного рынка поддерживается из-за сокращения поставок нефти с месторождений Северного моря. Там вышел из строя трубопровод Forties Pipeline System.

“Обычно на нефтяном рынке все очень беспорядочно в конце года. Рынок Brent, вероятно, достиг пика ранее из-за проблемы трубопровода Forties”, – сказал глава  департамента аналитики в сфере ТЭК Том Клоза.

На лондонской бирже ICE Futures котировки февральских фьючерсов на нефть Brent составили $63,38 за баррель.

Цена январского контракта на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась до $57,26 за баррель. На закрытии предыдущей сессии нефть Brent стоила $63,31 за баррель, WTI – $57,04 за баррель.

Запасы нефти в развитых странах находятся на минимальном уровне в течение двух лет, но рост добычи в США может повысить спрос в следующем году.


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