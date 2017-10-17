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Центр Киева перекрыли перед акцией протеста

Порядок будут поддерживать 3,5 тысячи полицейских

Перед акцией протеста полиция Украины перекрыла центральные улицы Киева по соображениям безопасности. На митинге сторонники Саакашвили планируют потребовать ограничить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести новые избирательные правила.

Как сообщает UNN, порядок будут обеспечивать 3,5 тысячи полицейских. «При осложнении обстановки могут быть задействованы дополнительные силы» , — добавил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Также были установлены рамки металлоискателей. По словам Крищенко, они не помешают гражданам мирно выйти и высказать свой протест.

В 6.00 по местному времени были закрыты Лютеранская, Городецкого, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, а также Крепостной переулок, передает телеканал 112. Кроме того, частично перекрыли улицы Грушевского, Институтскую и Липскую. Здание Верховной Рады охраняет двойная цепь нацгвардии и полицейских, написал в Facebook депутат Мустафа Найем.

Власти Украины пояснили, что такие меры безопасности приняты из-за визита президента Мальты Мари-Луизы Колейро Преки.


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