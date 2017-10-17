Центр Киева перекрыли перед акцией протеста

Перед акцией протеста полиция Украины перекрыла центральные улицы Киева по соображениям безопасности. На митинге сторонники Саакашвили планируют потребовать ограничить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести новые избирательные правила.

Как сообщает UNN, порядок будут обеспечивать 3,5 тысячи полицейских. «При осложнении обстановки могут быть задействованы дополнительные силы» , — добавил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Также были установлены рамки металлоискателей. По словам Крищенко, они не помешают гражданам мирно выйти и высказать свой протест.

В 6.00 по местному времени были закрыты Лютеранская, Городецкого, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, а также Крепостной переулок, передает телеканал 112. Кроме того, частично перекрыли улицы Грушевского, Институтскую и Липскую. Здание Верховной Рады охраняет двойная цепь нацгвардии и полицейских, написал в Facebook депутат Мустафа Найем.

Власти Украины пояснили, что такие меры безопасности приняты из-за визита президента Мальты Мари-Луизы Колейро Преки.