Центр примирения и Совбез ООН обсудили борьбу с террористами

Центр по примирению враждующих сторон и представители мониторинговой группы комитета Совета Безопасности ООН провели встречу, в ходе которой обсудили санкции против запрещенных в России террористических группировок.

Как сообщает РИА Новости, об итогах встречи доложил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Как отметил Кураленко, на совещании широко обсуждалась обстановка в зонах деэскалации, особое внимание в ходе переговоров стороны уделили деятельности запрещенных в России и ряде других стран террористических группировок.

Как ранее писала “Практика” 21 ноября на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин обсудил дальнейшие действия, касающиеся борьбы с терроризмом.