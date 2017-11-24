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24 ноября, в 23:29
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Центр примирения и Совбез ООН обсудили борьбу с террористами

Также обсуждалась обстановка в зонах деэскалации в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон и представители мониторинговой группы комитета Совета Безопасности ООН провели встречу, в ходе которой обсудили санкции против запрещенных в России террористических группировок.

Как сообщает РИА Новости, об итогах встречи доложил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Как отметил Кураленко, на совещании широко обсуждалась обстановка в зонах деэскалации, особое внимание в ходе переговоров стороны уделили деятельности запрещенных в России и ряде других стран террористических группировок.

Как ранее писала “Практика” 21 ноября на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин обсудил дальнейшие действия, касающиеся борьбы с терроризмом.


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