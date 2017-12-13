Центральный павильон ВДНХ поврежден при пожаре

Центральный павильон ВДНХ поврежден во время пожара.

Он полностью закоптился, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ. Возгорание на ВДНХ произошло во вторник поздним вечером. Загорелись строительные леса первого павильона. Благодаря оперативной работе пожарных, пожар был быстро потушен. Пострадавших нет. Двоих дежурных вовремя вывели из здания.

“Павильон закоптился”, — сказал представитель ВДНХ. По его словам, более сильных повреждений не зафиксировано. Из-за огня закоптился позолоченный барельеф. Общий ущерб, нанесенный зданию огнем, будут оценивать эксперты.

Пожар увидели сотрудники наряда ВДНХ во время обхода территории.