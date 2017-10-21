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Центристское движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

После подсчета половины голосов выяснилось, что 31% из них принадлежит ANO

В Чехии подсчитали половину голосов, отданных гражданами страны 20 и 21 октября в ходе выборов в палату депутатов (нижнюю палату парламента). На текущий момент 31% из них принадлежит правоцентристскому движению ANO.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ. По их данным, на выборы пришли 59% избирателей. Голоса подсчитывались в преимущественно в небольших населенных пунктах страны, однако уже с нынешним количеством голосов ANO, возглавляемая экс-министром финансов Андреем Бабишем, может рассчитывать на 84 места в нижней палате из 200.

Второе место по количеству голосов сейчас занимает движение «Свобода и прямая демократия» (11,3%), следом за ними идет Гражданская демократическая партия (10,2%). Пиратская партия, которую поддержали молодые избиратели, набрала 9,8% голосов, коммунистическая — 8,5%, а социал-демократическая — 7,6%.

Ранее «Практика» сообщала, что президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои слова о том, что присоединение Крыма к России — свершившийся факт.

 


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