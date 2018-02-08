Центризбирком завершил регистрацию всех кандидатов в президенты

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что процесс регистрации всех кандидатов на пост президента РФ завершен.

Об этом стало известно по итогам заседания Центризбиркома в четверг, 8 февраля, передает “Интерфакс”.

Как отметила Памфилова, в избирательном бюллетене будет фигурировать восемь фамилий.

“Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям”, – отмеитла глава ЦИК.

Ранее Praktika.ru передавала, что процедуру регистрации прошел Владимир Путин. Кроме него официально зарегистрированными кандидатами стали Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Борис Титов, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин.