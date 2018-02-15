Центробанк выпустил драгоценную монету с изображением солдата и танка

Банк России в четверг, 15 февраля, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества».

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЦБ.

“На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ» – говорится в сообщении. – На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения современного солдата и танка на фоне силуэтов летящих боевых вертолетов, внизу по окружности имеется надпись «НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА»”.

Отмечается, что монета изготовлена качеством «пруф», ее тираж составляет 3 тысячи штук.

Ранее Praktika.ru сообщала о выпуске Центробанком в обращение серебряной монеты номиналом 25 рублей в память о Владимире Высоцком.