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15 февраля, в 11:30
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Центробанк выпустил драгоценную монету с изображением солдата и танка

Ее тираж составляет 3 тысячи штук

Банк России в четверг, 15 февраля, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества».

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЦБ.

“На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ» – говорится в сообщении. – На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения современного солдата и танка на фоне силуэтов летящих боевых вертолетов, внизу по окружности имеется надпись «НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА»”.

Отмечается, что монета изготовлена качеством «пруф», ее тираж составляет 3 тысячи штук.

Ранее Praktika.ru сообщала о выпуске Центробанком в обращение серебряной монеты номиналом 25 рублей в память о Владимире Высоцком.

 


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