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Цены на авиабилеты для болельщиков ЧМ-2018 будут доступными

Такое обещание дал вице-премьер РФ Виталий Мутко

Российсикие болельщики чемпионата мира по футболу-2018 смогут приобрести авиабилеты по доступным ценам.

Об этом в среду, 27 декабря, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Как передает ТАСС, ранее в Доме правительства России прошло заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под его председательством.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болельщики жаловались на слишком высокую стоимость не только авиабилетов, но и проезда в автомобильном и железнодорожном транспорте во время ЧМ-2018.

Виталий Мутко заверил, что дал поручение представителям Минтранса и ФАС рассмотреть подобные случаи. Он отметил также, что разрабатывается программа, согласно которой российские болельщики с билетами на матчи смогут приобрести билеты по доступной стоимости.


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