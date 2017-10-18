ЦИК: бюллетени на выборах-2018 защитят специальными марками

Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что бюллетени на выборах президента РФ в 2018 году невозможно будет подделать.

По его словам, повысить степень защиты удалось с помощью подписей представителей избиркома с печатью комиссии и специальных марок, которые производятся с применением двух видов печати и припресованного защищенного металлизированного элемента, микротекста в контурном и директном исполнении, сообщает РИА Новости.

К выборам президента России Центральная избирательная комиссия обещает изготовить более 111 миллионов таких марок. «Когда марка наклеивается на бюллетень, еще ставятся подписи членов участковых избирательных комиссий и печать участковой комиссии», — пояснил Булаев и добавил, что желающим их подделать придется дорого заплатить за это удовольствие.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что планов у Владимира Путина на выборы-2018 нет. Предвыборную президентскую кампанию никто не готовит.

Ранее «Практика» писала о том, что судя по результатам опроса, 66% россиян хотят переизбрания Путина президентом в 2018 году.