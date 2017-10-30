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30 октября, в 13:57
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ЦИК Киргизии объявила победителя президентских выборов

Протокол вступит в силу после публикации в СМИ

Центральная избирательная комиссия Киргизии в понедельник, 30 октября, подписала итоговый протокол, по которому кандидат от правящей Социал-демократической партии (СДПК), бывший премьер страны Сооронбай Жээнбеков является победителем президентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, выборы главы государства прошли в Киргизии в воскресенье, 15 октября. На пост президента претендовали 11 кандидатов.

По предварительной информации ЦИК, Жээнбеков одержал победу в первом туре, обойдя своего прямого конкурента, представляющего оппозицию, Омурбека Бабанова.

В протоколе сказано, что за Жээнбекова проголосовали 920,62 тысячи избирателей — 54,22%. При этом явка на выборах президента Киргизии составила 56,3%.

Отмечается, что протокол вступит в силу после публикации в средствах массовой информации.

Ранее «Практика» информировала о том, что представитель Госдумы РФ прокомментировал итоги президентских выборов в Киргизии.


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