ЦИК не намерен снижать возрастной ценз на выборах

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина прокомментировала идею депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о снижение возрастного ценза на выборах.

По ее словам, возрастной ценз на выборах установлен исходя из того, что для работы на постах президента страны или губернатора человек должен обладать определенным жизненным опытом, сообщает РИА Новости.

В четверг, 5 октября, депутат Борис Чернышов выступил с предложением о том, что возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с точки зрения демократизации.

В Конституции Российской Федерации сказано, что президентом страны может быть избран гражданин РФ возрастом не моложе 35 лет. Кроме того, он должен постоянно проживать в России не менее 10 лет.

Ранее «Практика» писала о том, что глава ЦИК исключила для Навального возможность регистрации в качестве кандидата в президенты.