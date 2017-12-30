ЦИК обнародовала данные о тратах кандидатов на предвыборную борьбу

Центральная избирательная комиссия России обнародовала данные о тратах кандидатов в президенты РФ на предвыборную борьбу.

Данные опубликованы на сайте регулятора. Больше всех в избирательный фонд привлекла Ксения Собчак. Она также больше всех потратила средств на предвыборную борьбу.

Данные ЦИК содержат сведения о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты. Такие данные были получены из выписок Сбербанка, в котором каждый из кандидатов открывает свой избирательный счет.

Больше всего средств привлекла телеведущая Ксения Собчак, которая выдвигается на выборы от партии «Гражданская платформа». По состоянию на среду, 27 декабря, ее фонд насчитывал почти 20 миллионов рублей. Почти 4 миллиона Собчак потратила на сбор подписей.

На втором месте по количеству привлеченных средств находится Борис Титов с суммой в более 10 миллионов рублей. Следом за ним идет сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В его фонд привлечено ровно 10 миллионов рублей.