ЦИК отказал Навальному, Полонскому и Лурье в праве на выдвижение

ЦИК РФ отказал Алексею Навальному, Сергею Полонскому и Олегу Лурье в регистрации для участия в президентских выборах.

Как передает ТАСС, Алексей Навальный был не допущен до выборов из-за судимости по тяжкому преступлению. При этом в ЦИК отметили, что к собранному оппозиционным политиком пакету документов претензий нет.

По аналогичной причине не был зарегистрирован журналист Олег Лурье, который отбыл тюремный срок за вымогательство в 2011 году.

У бизнесмена Сергея Полонского также были проблемы с законом – в июле 2017 года его осудили за махинации при строительстве жилья. Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности. ЦИК мотивировал свой отказ тем, что не получил сведений о зарубежной недвижимости Полонского. До 7 января у бизнесмена есть шанс на повторную подачу документов.

Корреспондентов и читателей Praktika.ru представитель ЦИК призвал следить за обновлениями и проверять информацию на официальном сайте организации.