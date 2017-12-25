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ЦИК отказал Навальному, Полонскому и Лурье в праве на выдвижение

У всех троих в разное время были проблемы с правоохранительными органами РФ

ЦИК РФ отказал Алексею Навальному, Сергею Полонскому и Олегу Лурье в регистрации для участия в президентских выборах.

Как передает ТАСС, Алексей Навальный был не допущен до выборов из-за судимости по тяжкому преступлению. При этом в ЦИК отметили, что к собранному оппозиционным политиком пакету документов претензий нет.

По аналогичной причине не был зарегистрирован журналист Олег Лурье, который отбыл тюремный срок за вымогательство в 2011 году.

У бизнесмена Сергея Полонского также были проблемы с законом – в июле 2017 года его осудили за махинации при строительстве жилья. Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности. ЦИК мотивировал свой отказ тем, что не получил сведений о зарубежной недвижимости Полонского. До 7 января у бизнесмена есть шанс на повторную подачу документов.

Корреспондентов и читателей Praktika.ru представитель ЦИК призвал следить за обновлениями и проверять информацию на официальном сайте организации.


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