ЦИК: сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что все сомнения, возникшие при проверке подписей, трактовались исключительно в пользу кандидатов.

Как сообщает РИА Новости, ЦИК России закончил проверку подписей избирателей, которые были представлены кандидатами на должность президента РФ.

“Проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов. Абсолютно все сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов”, – заявила во вторник, 6 февраля, глава ЦИК Элла Памфилова.

Каждый из претендентов на пост лидера РФ от непарламентской партии предоставил не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку, а самовыдвиженцы – не менее 300 тысяч.

Памфилова заявила, что эксперты проверили 360 тысяч из 839 586 представленных кандидатами подписей, то есть по 60 тысяч по каждому кандидату.

Как ранее сообщала Praktika.ru, по итогам заседания 6 февраля ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.