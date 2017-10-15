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Турнир по поиску янтаря устроят участникам Всемирного фестиваля молодежи

Основные мероприятия пройдут с 14 по 22 октября в Москве и Сочи

Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) из США, Индии, Бельгии, Ирана и Сербии примут участие в турнире по поиску янтаря на побережье Балтийского моря на Куршской косе, рассказала руководитель регионального пресс-центра ВФМС Дарина Артеменко.

По ее словам, весь янтарь, который они найдут, они смогут забрать с собой либо сделать из него поделки, аппликации и оставить себе на память, сообщает РИА Новости.

Участники из других стран уже успели осмотреть достопримечательности Сочи, проехали на мотоциклах по центральным улицам Калининграда с флагами стран-участниц фестиваля. Мотопробег завершился у мемориала 1200 воинам-гвардейцам, где иностранные гости возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее «Практика» писала о том, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов гости мероприятия смогут встретиться со знаменитыми спортсменами, которые на личном примере расскажут универсальный алгоритм достижения успеха в любой жизненной сфере.


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